Es sind haushohe Haufen, abgedeckt mit weißen und graufarbenen Planen, die sich mitten aus dem grünen Ufersaum der Mur erheben. Dazwischen recken Fördermaschinen ihre Hälse empor, in der Luft liegt ein feucht-modriger Geruch. So geht es immergleich dahin, Planenberg reiht sich an Planenberg, bis schließlich mehr als einen halben Kilometer stromabwärts der Uferbewuchs wieder die Oberhand gewinnt.