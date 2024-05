Ein 31-jähriger Kärntner steht am Grazer Straflandesgericht wegen Mordes und schwerer Körperverletzung vor einem Schwurgericht. Er soll im März 2023 in Raaba (Graz-Umgebung) seine Freundin im Zuge eines Streites getötet haben, indem er sich auf ihren Hals gekniet und sie so erstickt hat.Der Staatsanwalt sprach von „lang andauernder, massiver Gewalt“, die zum Tod der Frau geführt hatte. Der Angeklagte zeigte sich geständig. „Es tut ihm furchtbar leid, er wollte sie nicht töten“, betonte der Verteidiger. „es ist egal, was ich jetzt sage“, ergänze der mehrfach wegen Gewalttaten vorbestrafte Angeklagte „niemand bringt einen toten Menschen zurück.“ Er bringe die Bilder des Tatortes und seines Opfers nie mehr aus seinem Kopf.