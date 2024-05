Am Dienstagabend ist ein 54-Jähriger in Brunn mit seinem Pkw schwer verunfallt. Er war auf der L605 in Richtung Pölfing-Brunn unterwegs, als er von der Straße abkam. Der Deutschlandsberger stürzte mit seinem Pkw über eine Böschung und stieß dabei noch gegen eine Garage. Er erlitt leichte Verletzungen und musste in das LKH Deutschlandsberg verbracht werden. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung, so berichtet es die Polizei.