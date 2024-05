Dass Kernöl auch in Likören, Torten und Windgebäck glänzen kann, ist für Sandra Pösinger sonnenklar. Denn die 24-jährige Grazerin, die heute in Granitz an der Teichalm lebt, hat gleich mehrere Mehlspeisen entwickelt bei denen Zucker und das grüne Gold harmonieren. Ihre aktuelle Spezialität: Eine Muttertagstorte mit Kernölbisquit, Kernölmascarponecreme und Schokoladenüberzug. Ihrer Kreativität kann sie als neue „Rezepte-Rockerin“ in insgesamt 12 eigenen Kreationen Ausdruck verleihen. Dieser Titel wird jedes Jahr von den Tourismusschulen Bad Gleichenberg und der Marke Steirerkraft verliehen.