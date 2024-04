Da ist es nun, das eiserne Tor 1400 Meter unter den Bergspitzen des Gran Sasso in den Abruzzen in Italien: Das Tor zum größten unterirdischen Physik-Labor der Welt - Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Hier finden sich in drei riesigen Kavernen - so groß wie U-Bahn-Stationen - rund 20 Experimente, die sich mit grundlegenden Fragen des Universiums beschäftigen. Seit knapp 40 Jahren existiert das Labor, das parallel zum zehn Kilometer langen Autobahntunnel gebaut wurde.