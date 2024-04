Latein wird zwar nicht mehr aktiv gesprochen, dennoch ist die historische Basis zahlreicher moderner Sprachen auch heute noch allgegenwärtig. In Kirchen, historischen Gebäuden und an Denkmälern finden sich immer wieder Inschriften in der alten Sprache, Übersetzungen gibt es nicht immer. Ein Grund, weshalb Universitätsprofessorin Ursula Gärtner vom Institut für Antike an der Uni Graz das Projekt „Lidal“ ins Leben rief – Lateinische Inschriften für digitales und außerschulisches Lernen.