Frühling und Winter gaben sich an diesem Wochenende die Klinke in die Hand, das bekamen auch die vielen Teilnehmer bei den vorösterlichen Festen und Palmweihen am Sonntag zu spüren. Doch die Steirerinnen und Steirer sind ja bekanntlich wetterfest. Drei vorösterliche Veranstaltungen seien hier für die vielen weiteren stellvertretend hervorgehoben.