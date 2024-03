Pünktlich zum Wintergrillen stellte sich am Sonntag die kalte Jahreszeit noch einmal mit Schneefall auf der Planai in Schladming ein. Starkoch Johann Lafer hatte auf die Schafalm auf 1800 Höhenmetern geladen und weihte zusammen mit Yulia Haybäck und dem Weber-Grillteam im extra aufgestellten Zelt mehr als 230 Grillmeisterinnen und Grillmeister in die Geheimnisse des Kochens rund um die Glut ein.