„Ein naher Angehöriger ist in einen Verkehrsunfall verwickelt. Die Person befindet sich in Haft. Sie müssen eine Kaution bezahlen“, mit dieser Ansage manipulierten eine Gruppe an Betrügern eine 73-Jährige aus Graz-Gries in insgesamt zehn Telefonaten. Unter unterdrückter Nummer gab sich der männliche Erstanrufer als Polizist aus. .“ Im zweiten Manipulationsschritt meldete sich eine Frau. Die selbsternannte Staatsanwältin des Bezirksgerichtes Graz-West unterstrich nochmals die Aufforderungen des „falschen Polizisten“.

Im Folgenden behob die 73-Jährige den geforderten Geldbetrag und übergab diesen am öffentlichen Parkplatz eines Supermarktes am Grieskai. Bei der Abholerin handelte es sich um eine 20 bis 30-jährige Frau mit langem schwarzen Zopf und südländischem Aussehen. Die Polizei ermittelt.