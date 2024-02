Die Arbeiten laufen auf Hochtouren: Die Vorbereitungen für den Neubau der beiden 100 Meter langen Murbrücken auf der A 2 Südautobahn zwischen Graz-Ost und Graz-West sind abgeschlossen. Für Autofahrerinnen und Autofahrer gilt auf dem rund 500 Meter langen Streckenabschnitt ab sofort ein Tempolimit von 80 km/h. Die neue Murbrücke wird parallel neben der bestehenden Brücke gebaut. Anrainerinnen und Anrainer müssen laut Asfinag mit einer „kurrzeitigen Lärmbelastung“ rechnen: „Wir versuchen, diese störenden Arbeiten so schonend und kurz wie möglich zu machen“, heißt es von Projektleiter Manfred Pech. In den kommenden Wochen werden zuerst die Fundamente in der Mur errichtet, auf denen zwei neue Pfeiler gebaut werden. Danach erfolgt der Bau der Brücke bis voraussichtlich Herbst/Winter. Im Frühjahr 2026 soll die bis dahin fertige Brücke auf den Platz der alten Südbrücke geschoben werden. Der Vorgang dauert 20 bis maximal 30 Tage. „Zum Start der Sommerferien muss alles fertig sein“, sagt Pech.

Bis dahin werden Umleitungen eingerichtet: Wenn die neue Süd-Brücke fertig ist, wird der Verkehr in Fahrtrichtung Wien auf diese verlegt. Der Verkehr in Richtung Klagenfurt/Italien wird auf die alte südliche Brücke umgeleitet. Die alte nördliche Murbrücke soll in weiterer Folge abgetragen werden. Nach Fertigstellung wird der Verkehr in Richtung Italien/Klagenfurt auf die neue Brücke verlegt.

Auch Radweg wird verlegt

Die Bauarbeiten betreffen auch den bestehenden Radweg, der verlegt und verbreitert werden soll. Auch eine neue Unterführung wird errichtet. Direkt an der Nordbrücke baut das Land eine Radbrücke, damit die Murquerung künftig auch für den Radverkehr möglich ist. Leitungen, etwa Gas, Wasser oder Fernwärme, die aktuell entlang der Autobahnbrücke montiert sind, sollen durch einen eigenen Leitungskanal geführt werden.