Einen Unfall verursachte in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 27-jähriger Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld auf einer Gemeindestraße bei Prätis in Pöllau. Der Mann kam links von der Fahrbahn ab, durchstieß ein Brückengeländer, prallte gegen einen Baum und stürzte rund sieben Meter in ein Bachbett. Das Auto kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Mit dem Mann hatte sich noch eine 28-Jährige, die ebenfalls aus der Oststeiermark stammt, im Wagen befunden.

Beide Insassen konnten sich selbst aus dem verunfallten Pkw befreien, die Rettung brachte sie mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH nach Hartberg. Ein durchgeführter Alkotest beim Fahrer ergab eine starke Alkoholisierung. Die Feuerwehr Pöllau, die zum Einsatz ausrückte, übernahm die Bergung des Pkw.