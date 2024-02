Die österreichischen Bundesländer machen nun gemeinsam Druck auf Bundesministerin Leonore Gewessler, den Schutzstaates des Wolfes in der EU zu senken. Ausgangspunkt ist die sogenanntre Fauna-Flora-Habitat-Richtline (FFH-Richtline), in der unter anderem der Wolf als „streng geschützte Tierart“ beinhaltet ist. Die EU-Kommission hat sich zuletzt die Situation angesehen und befunden, dass die Wolfs-Population in Europa rasant angestiegen ist. Sie will daher den Wolf künftig nur als „geschützte Tierart“ in der Richtlinie führen. Dazu benötigt sie allerdings die Zustimmung der einzelnen Staaten. Für Österreich ist hier Gewessler zuständig.