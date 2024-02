Als Elisabeth Harrer erfuhr, dass ihre Familie den steirischen „Bauernhof des Jahres 2024“ hat, kullerten Freudentränen über ihr Gesicht. „Wir haben den Betrieb von Null aufgebaut und mit viel Fleiß, Arbeitseinsatz und ständigen Investitionen erweitert. Diese Auszeichnung ist jetzt das Tüpferl auf dem i“, freut sich die 50-Jährige. Angefangen hat alles 1996. Harrer und ihr Mann Johann (53) wuchsen beide auf landwirtschaftlichen Betrieben auf, doch entwickelten sich beruflich in eine andere Richtung. Doch die bäuerliche Leidenschaft blieb ihnen erhalten und so beschlossen sie, einen Hof zu kaufen. Sie haben mit sechs Schafen begonnen. 1997 kam ihr zweiter Sohn Markus auf die Welt und war ausschlaggebend für die heutige Ausrichtung des Hofes. Denn Markus litt als Kind an hartnäckiger Neurodermitis. Ziegenmilch sollte Abhilfe schaffen.