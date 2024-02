Glück und Zufall wollten es, dass der erfahrene Bergretter Paul Sodamin in der Nähe war, als Mittwochmittag auf dem Blaseneck eine Lawine abging. Das Schneebrett erfasste eine 64-jährige Wiener Skitourengeherin, riss sie mit und begrub sie bis zur Hüfte im Schnee. Sodamin war selbst auf Skitour. Er und ein Freund eilten der Verschütteten zu Hilfe. Die Frau war unverletzt. „Sie hatte großes Glück“, sagt Sodamin zur Kleinen Zeitung. Laut Polizei war die Wienerin Teil einer Gruppe. Die Gruppe teilte sich am Gipfelhang. Die Frau ging mit größerem Abstand zu den restlichen Tourengehern weiter. Bergretter Sodamin ärgert das Verhalten zweier Tourengeher: „Beim Gipfelhang haben die beiden diese Lawine ausgelöst. Sie fuhren direkt in den 40-Grad-Hang ein, ohne Rücksicht auf die Aufsteigenden.“