Im Grazer Fröbelbpark wurden am Dienstagabend zwei junge Weststeirer Opfer eines Raubüberfalles. Ein 16-Jähriger hatte sich zusammen mit einem 17-Jährigen, beide aus dem Bezirk Voitsberg, in dem Park im Bezirk Lend aufgehalten und wurden von zwei unbekannten Männern angesprochen. Dann sollen die beiden Burschen zu Boden geworfen worden sein. Auf den 16-Jährigen hätten die Täter eingeschlagen und eingetreten und ihm anschließend die Geldtasche geraubt, gab das Opfer der Polizei gegenüber an. In der Geldbörse befand sich demnach ein geringer Geldbetrag und Bankkarten.

Der 16-Jährige wurde mit der Rettung ins LKH eingeliefert, er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sein Begleiter war unverletzt geblieben.

Beschreibung

Die Burschen gaben folgende Täterbeschreibung ab:

Erster Täter: Dunkler Hauttyp, mit Bart, „Gucci“-Kappe, dunkle Kleidung, schwarz-weiße „Nike Air Max“.

Zweiter Täter: Groß, dunkler Hauttyp, dunkle Bekleidung, ebenfalls schwarz-weiße „Nike Air Max“.

Hinweise zu den Gesuchten nimmt die Polizeiinspektion Graz-Lend entgegen: 059 133 - 6587.