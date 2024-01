Ein typischer Fall von „Das machen alle so“ brachte eine südsteirischen Altbauern (75) am Donnerstag vor Richterin Katharina Schenk am Landesgericht Graz. Bei der Maisernte im November des Vorjahres pendelte er mit zwei Traktoren zwischen Feld und Hof. Vollbeladenen Traktor zum Abladen nach Hause, zurück zum Feld, vollbeladenes Gespann übernehmen, leeres am Straßenrand abstellen, mit dem vollen nach Hause. „Das machen alle so.“