Mehrere Sachbeschädigungen führten im vergangenen Sommer zu Ermittlungen der Grazer Polizei. Unbekannte Personen hatten damals teils denkmalgeschützte Fassaden besprüht, darunter auch jene eines historischen Gebäudes in der Halbärthgasse gegenüber der Universität Graz. Das damalige Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT), das Anfang des Jahres zum Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) weiterentwickelt wurde, nahm daraufhin die Ermittlungen auf.

Im Rahmen der Ermittlungen in Graz konnte gemeinsam mit den örtlichen Polizeiinspektionen inzwischen zumindest eine der Taten aufgeklärt werden. Die Ermittelnden forschten zwei Frauen aus Graz und Wien im Alter von 22 und 27 Jahren, die im Verdacht stehen, die Fassade am 1. Juli 2023 in den Morgenstunden beschmiert zu haben. Eine große Personenansammlung schützte die beiden Frauen zunächst davor, entdeckt zu werden. Mit einer Leiter waren sie auf die Fassade gestiegen und brachten dort Schriftzeichen an. Durch die Sprühfarbe entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro. Beide Frauen zeigten sich geständig und werden der Staatsanwaltschaft Graz wegen des strafrechtlichen Verdachts der schweren Sachbeschädigung angezeigt.

Ermittlungen laufen weiter

Zwei weitere Straftaten am besagten Objekt stehen nach wie vor im Fokus der Ermittlungen. Noch ungeklärt ist, wer die Beschädigung der Fassade mit Farbbeuteln zu verantworten hat. Auch die Schuldfrage hinsichtlich der Besprühung der Hausfassade sowie einer Gedenktafel mit schwarzem Sprühlack ist noch nicht geklärt. Diesbezügliche Ermittlungen laufen weiter.