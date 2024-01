Die Winterpause der steirischen Landespolitiker ist endgültig vorüber. Am Dienstag baten Landeshauptmann Christopher Drexler und Vize-LH Anton Lang zu Mittag zum Empfang in die Aula der Alten Universität. Dort tauschte man sich mit Vertretern der Bundesbehörden und Landesdienststellen, aus dem Konsularischen Korps, von Bildungseinrichtungen, Glaubensgemeinschaften, Kammern und Interessensvertretungen aus. Von politischer Seite waren etwa Landtagspräsidentin Gabriele Kolar und der 3. Landtagspräsident Gerald Deutschmann dabei, außerdem alle Mitglieder der Landesregierung.

Gerade wegen der global so „trüben Situation und Stimmung“ wollte LH Drexler in seiner Ansprache dagegenhalten. „Es ist kein Platz für Hoffnungslosigkeit und Depression“. Es gelte Zuversicht zu signalisieren und Optimismus zu versprühen – „nicht in einer naiven Leichtigkeit, sondern in tiefer Verantwortung und Anerkennung der Probleme“.

Am Abend steht dann der traditionelle Empfang für Medienschaffende auf dem Programm. Angesagt waren dafür unter anderen Gottfried Bichler, Thomas Axmann und Michael Fischeneder von der „Antenne Steiermark“, Hubert Patterer und Oliver Pokorny von der „Kleinen Zeitung“, ORF-Landesdirektor Gerhard Koch sowie Jörg und Gerald Schwaiger von der „Steirerkrone“. Von den Landtagsklubs standen unter anderen alle Obleute – Claudia Klimt-Weithaler, Mario Kunasek, Barbara Riener, Hannes Schwarz, Niko Swatek und Sandra Krautwaschl – auf der Gästeliste.