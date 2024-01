Die Sternsinger waren am Donnerstag zu Besuch in den Amtsräumen von Landeshauptmann Christopher Drexler in der Grazer Burg. Wenig hält der steirische Landeschef von der in dieser Woche neu entflammten Debatte um ungeschminkte Könige. „Es gibt in unserer Zeit viele Diskussionen, die angesichts der dringenden und drängenden Probleme und Konflikte in der Welt nicht notwendig wären. Insofern habe ich kein Problem mit geschminkten Sternsingern und kein Problem mit nicht geschminkten Sternsingern. Ich finde es einfach großartig, dass es diese Dreikönigsaktion gibt und so viele Kinder und Begleitpersonen daran mitwirken“, sagte er im Vorfeld des Besuchs gegenüber der Kleinen Zeitung.

Geschminkt war die Sternsingergruppe übrigens weder in Drexlers Heimatort Passail, noch jene in der Burg. Letztere wurde begleitet von Dompfarrer und Stadtpfarrprobst Ewald Pristavec, von der Vorsitzenden der Katholischen Jungschar Catharina Hofmann, der Referentin der Dreikönigsaktion Julia Radlingmayr und von Domkapellmeisterin Melissa Dermastia.