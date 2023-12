Ein 35-jähriger Slowake unternahm am Samstag mit drei weiteren Landsmännern und seinem Hund eine Skitour im Hochschwabgebiet. In der Abfahrt kam der Mann zu Sturz und rutschte etwa 30 Meter weit ab. In weiterer Folge stürzte er gegen einen Felsen und kam zehn Metern weiter zum Liegen. Seine Begleiter leisteten ihm Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte.