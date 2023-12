In diesem Fall muss man fast das berühmte Sportlerzitat „Wenn‘s laft, dann laft‘s“ bemühen: Geht es nach der Anklage der Staatsanwaltschaft, soll eine 55-Jährige aus Rachegelüsten das Haus ihres Ex in Lieboch abgefackelt haben. Am Tatort kam es allerdings zu einigen Unwägbarkeiten. So soll sich die Frau den Mittelfuß gebrochen haben, weil sie im Dunkeln in ein 50 cm tiefes Loch plumpste. Als sie vorhatte, mit den Öffis vom Tatort wegzukommen, kam der Bus drei Stunden nicht vom Fleck - beim aufwändigen Löscheinsatz (20 Fahrzeuge) musste nämlich die Straße abgesperrt werden.