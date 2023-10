An der Packerstraße in Schadendorf (Gemeinde Lieboch, Bezirk Graz-Umgebung) stand am Samstagabend ein Einfamilienhaus samt Werkstatt in Vollbrand. Die beiden Bewohner (50 und 38 Jahre alt) hatten den Rauch anfangs nicht gemerkt, ein aufmerksamer Nachbar sehr wohl - er alarmierte Bewohner und Einsatzkräfte. Verletzt wurde niemand.