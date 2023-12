Vor allem die Wintersportregionen der Steiermark versanken heuer pünktlich zum Saisonstart unter einer dicken Schneedecke. Das zeigt sich auch in der Buchungslage rund um die Weihnachtsfeiertage. „Die Buchungen sind in der gesamten Steiermark gut bis sehr gut“, so Steiermark-Tourismus Geschäftsführer Michael Feiertag. Besonders erfreulich: Die Steiermark ist heuer nicht nur bei den Österreichern, sondern auch bei den Deutschen das begehrteste Bundesland. Allerdings kann auch die Steiermark dem internationalen Trend des kurzfristigeren Buchens und kürzeren Bleibens nicht entfliehen. Für Planungssicherheit sorgt jedoch, dass zwei Drittel Urlauber Stammgäste sind. Das bestätigen auch die Regionen.