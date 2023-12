Laura Wenzel, Volkswirtschafts-Studentin an der Uni Graz und Aktivistin der Initiative „Plant-Based Universities“ jubelt: Die Hochschülerschaft (ÖH) der Universität Graz unterstützt nun offiziell die Forderung der Initiative, dass Universitäten in ihrem Menüangebot - etwa in den Mensen - auf rein pflanzliche Kost umsteigen sollen. „Die Unterstützung durch die ÖH ist unglaublich. Junge Menschen sehen die Notwendigkeit, unser Ernährungssystem zu verändern - dies zeigt sich nicht zuletzt an den über 1000 schriftlichen Unterstützungserklärungen Studierender, die wir erhalten haben.“ Es sei ein Meilenstein, es gebe ein paar englische Universitäten, wo man das umgesetzt habe, aber in Österreich wäre es (beinahe) die erste Universität. Immerhin gebe es an der Uni Wien eine Mensa, die zu 70 Prozent vegane und 30 Prozent vegetarische Menüs anbiete. Die Initiative teilt sich in Wien übrigens ein Büro mit den Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken (VGT).