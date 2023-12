Mehrmals auf Gegenwehr sind steirische Polizisten bei Amtshandlungen in der Nacht auf Samstag gestoßen. Das führte letztlich zu drei Anzeigen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt.

So versuchte in der Grazer Kärntnerstraße ein 27-jähriger Grazer sich einer Lenkerkontrolle entziehen. Der Lenker, der mit überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet unterwegs war, ignorierte das Anhaltezeichen der Polizei. Stattdessen fuhr er direkt auf einen Beamten zu, dieser musste zur Seite springen. Der Lenker konnte jedoch rasch von der Polizei ausgeforscht werden und wurde angezeigt.

Eine ähnliche Situation gab es in Leoben: Dort missachtete ein alkoholisierter 35-jähriger Fahrzeuglenker ein Anhaltezeichen. Als der Deutsche kurze Zeit später bei einer Tankstelle in Sankt Michael in der Obersteiermark angehalten wurde, zeigte er sich den Polizisten gegenüber aggressiv und versuchte von ihnen davonzulaufen. Daraufhin wurde er vorübergehend festgenommen und angezeigt.

Aggressiver Lokalgast

Besonders aggressiv verhielt sich auch ein 55-Jähriger in einem Lokal in Gleinstätten (Bezirk Leibnitz), woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Der stark alkoholisierte Mann ließ sich jedoch auch von den einschreitenden Beamten nicht beruhigen, woraufhin er vorläufig festgenommen wurde. Erst bei der Einvernahme am Samstag zeigte er sich geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt.