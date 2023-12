Statistisch gesehen ereignen sich in keinem Monat mehr Alkoholunfälle mit Personenschaden als im Dezember. So waren es im Dezember des Vorjahres fast 14 Prozent aller Unfälle mit Personenschaden. „Ursache dafür ist der erhöhte Alkoholkonsum bei Weihnachtsfeiern und Christkindlmärkten“, erklärt Oberst Kurt Lassnig. Aus diesem Grund hat die steirische Polizei am Freitag landesweit Schwerpunktkontrollen durchgeführt. „Die dabei festgestellten Alkoholübertretungen zeigen, dass unsere Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit dringend erforderlich sind“, so Lassnig. Ziel sei es, das Bewusstsein für verantwortungsvolles Verhalten im Straßenverkehr zu erhöhen und die Alkoholunfälle durch eine verstärkt wahrnehmbare Kontrolltätigkeit der Verkehrspolizei zu senken.

18 Führerscheinabnahmen

Insgesamt wurden 1908 Alko-Vortests bei der Aktion scharf durchgeführt, in 47 Fällen davon kam es zu einem Alko-Test. Bei 18 Personen musste in Folge der Führerschein abgenommen werden, weitere 13 Personen saßen mit bzw. mit mehr als 0,5 Promille hinter dem Steuer.

In Summe wurden aber weit mehr Übertretungen angezeigt, nämlich 615. Der Großteil davon entfällt auf Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit (480). 193 Organmandate wurden ausgestellt.