Am späten Sonntagnachmittag kollidierte in der Alten Bundesstraße in Voitsberg ein PKW mutmaßlich mit einem parkenden Auto und überschlug sich, wodurch zwei Personen im Fahrzeuginneren eingeschlossen wurden. Aufgrund zunächst unklarer Meldungen vom genauen Geschehen wurden großzügig drei Rettungswagen, das Notarzteinsatzfahrzeug sowie das Kommandofahrzeug Voitsberg alarmiert.