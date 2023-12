Als Laura Cencig die Flagge mit dem Schriftzug „Free Palestine“ in der Klasse sah, wurde ihr mulmig: „Schüler der zweiten Klasse haben die aufgehängt. Wir haben dann gesagt, politische Propaganda gibt es an der Schule nicht. Wir haben sie entfernt und darüber gesprochen. Keiner der Schüler konnte mir auf der Karte zeigen, wo Palästina, wo Israel liegt“, berichtet die Geschichtelehrerin am Akademischen Gymnasium in Graz.