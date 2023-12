Skifahren, der sogenannte österreichische Nationalsport, wird stetig teurer. Während die großen Skigebiete mit dem Schneefall vom vergangenen Wochenende beruhigt in die Saison starten können, müssen sich Menschen zunehmend überlegen, ob sie sich die Pistengaudi leisten können. Auch dieses Jahr stiegen die Preise für die Skitickets wieder an. Im Schnitt werden Liftkarten in der Steiermark um acht Prozent teurer, erzählt Fabrice Girardoni, der steirische Seilbahnsprecher. Das decke sich in etwa mit der Teuerungsrate. Gemeinsam mit der Inflation nennt er Energie- und Personalkosten als bereits bekannte Preistreiber. Für eine Tageskarte muss man in großen Skigebieten, wie auf der Planai oder Reiteralm, bis zu 73,50 Euro für eine Tageskarte bezahlen.