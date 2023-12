Der Winter ist für Geflüchtete eine besonders harte Zeit im Jahr. Seit fünf Jahren sammelt der Verein SOS Balkanroute quer durch Österreich Spenden, um Flüchtlingen zu helfen. Die nächste Spendenaktion findet am Samstag, dem 2. Dezember im Volkshaus in Graz (Lagergasse 98a) statt. 64 Hilfstransporter mit tausenden Tonnen Hilfsgütern konnten Vereinsobmann Petar Rosandić und sein Team bereits in den letzten Jahren an die Betroffenen entlang der Balkanroute übergeben. „Damit konnten wir den Menschen konkret und unkompliziert in einer schwierigen Notlage helfen“, sagt Rosandić.

Vor allem gebraucht werden aktuell: Schlafsäcke, Isomatten, Zelte, Decken, Rucksäcke, Winterjacken für Herren (bis Größe Large), Pullover (bis Größe Large), Hosen (bis Größe Large), Langarmshirts (bis Größe Large), Thermo-Oberteile und -Unterteile, Hauben, Schals, Handschuhe, Socken, Herrenschuhe (bis Größe 43), vorzugsweise warme Winterschuhe, Boxershorts, Stirn- und Taschenlampen, Thermosflaschen, alte, funktionierende Smartphones und Powerbanks.

Auch Geldspenden werden entgegengenommen. Überweisungen erbeten an: IBAN: AT20 2011 1842 8097 8400, BIC: GIBAATWWXXX, Kontoinhaber SOS Balkanroute oder per Paypal an: team@sos-balkanroute.at.