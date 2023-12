Ein Gesundheitssystem, das an seine Grenzen stößt, ein hoher Bedarf an medizinischem und Pflegepersonal in allen Bereichen, der kaum gedeckt werden kann - viele Betreiber von Krankenanstalten stehen vor ähnlichen Problemen. Das gilt auch für die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft Kages. Der Kampf und das Werben um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat schon einige Maßnahmen in diesem Jahr hervorgebracht, vor allem das Personalpaket im Wert von rund 130 Millionen Euro, das die Gehälter der Bediensteten an jene anderer Bundesländer angepasst hat.