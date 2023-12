„Ehrenamt ist unbezahlt, aber unbezahlbar“, sagt Volkshilfe Präsidentin Barbara Gross. Gemeinsam mit Autorin und Historikerin Regina Wolf-Egger rollte der Verein die Geschichte der ehrenamtlichen Arbeit in der Steiermark auf. Das Buch dazu wurde am Freitag präsentiert und kann online kostenlos nachgelesen werden. Das Printexemplar gibt es ebenfalls kostenlos im Büro für Soziales (Waagner-Biro-Straße 63c) zu holen.

700 Ehrenamtliche arbeiten bei der Volkshilfe

Seit 1947 bis heute arbeiten hunderte Menschen ehrenamtlich für die Volkshilfe. Rund 700 sind es aktuell. Aber auch bei der Volkshilfe steht man, wie in vielen anderen gemeinnützigen Vereinen, vor dem Problem neue Mitarbeiter zu finden, betont Geschäftsführer Franz Ferner. „Wir versuchen ständig, unser Angebot zu erweitern und flexibel zu sein. Das Ehrenamt hat sich verändert, das müssen wir berücksichtigen“, sagt Ferner. Viele Mitarbeiter würden sich häufig nicht mehr auf Dauer verpflichten, sondern sind nur einen gewissen Zeitraum ehrenamtlich tätig sein. Junge Menschen will man etwa mit der Aktion „Points for Action“ erreichen. Für jede gute Tat, etwa durch Vorlesen oder Hilfe beim Einkaufen, gibt es Punkte, die bringen im Gegenzug Vergünstigungen bei Restaurant- oder Kinobesuchen, in Buchhandlungen oder Fahrschulen.

Aktuell zählt die Volkshilfe 3500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 19 steirischen Bezirken und Regionen. 700 Menschen davon arbeiten ehrenamtlich.