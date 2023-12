Geschickt lenkt Maja ihren Rollstuhl durch die Räumlichkeiten in der Humboldtstraße 3 in Graz. Für das aufgeweckte Mädchen, das seit einem Narkosefehler in ihrer frühen Kindheit eine körperliche und kognitive Behinderung hat, ist das Büro ihr neuer Arbeitsplatz. Denn in dem ehemaligen Malteser-Stützpunkt haben sich Mutter Sonja Pichler und Stiefvater Peter Pichler mit ihrem gemeinnützigen Verein „Special People“ eingerichtet. „Maja ist die Inspiration hinter dem Projekt“, erzählt die Sozialpädagogin. „Wir wissen selbst, wie schwierig es ist, in Sachen Inklusion Unterstützung und Beratung zu bekommen und wollen eine Anlaufstelle für Betroffene sein.“ Mit Institutionen wie Lebensgroß und das Hilfswerk will sich das Paar und ihr Team nicht vergleichen. „Wir sehen uns eher als diejenigen, die die Verbindung zwischen solchen Hilfsangeboten und den Betroffenen herstellen“, betont Sonja Pichler.