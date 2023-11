Der oberösterreichische Landesrat Stefan Kaineder gilt bei den Grünen schon seit Jahren als ministrabel, jedenfalls ist er in der Bundespartei für höhere Weihen vorgesehen. In der schwarz-blau geführten Proporzregierung in Linz hat er neben den Umwelt- und Klimaschutzagenden auch die Leitung der Preisaufsicht inne. Und in dieser Funktion gelang es ihm im Vorjahr, den drei großen Energiekonzernen des Landes zum Höhepunkt der Krise eine moderate Anhebung der Fernwärmepreise für die Kunden abzuringen.