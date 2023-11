Ein 19-Jähriger aus Liezen ist Sonntagfrüh auf der Tauernautobahn (A10) in Hüttau in Salzburg mit seinem Auto gegen einen Schneepflug gekracht. Der junge Mann war nach eigenen Angaben auf dem Heimweg von einer Veranstaltung und sei kurz eingenickt. Deshalb habe er den vor ihm fahrenden Schneepflug übersehen und fuhr ihm auf. Sein Alkotest ergab einen Wert von 1,72 Promille, berichtete die Polizei Salzburg. Der Führerschein wurde ihm abgenommen. Am Pkw entstand Totalschaden.