Langweilig ist es nicht derzeit, das Wetter. Es gibt Schnee, es gibt Niederschlagspausen, es gibt Föhn, es gibt starken Frost. Aber der Reihe nach. Zunächst einmal ist der Winter im Norden der Steiermark so eingetroffen, wie vorhergesagt, erklärt Meteorologe Gerhard Hohenwarter von Geosphere Austria (vormals ZAMG). Kräftig geschneit hat es in der Nacht auf Sonntag im Ausseerland mit gut 15 Zentimetern, auch in den anderen nördlichen Alpentälern der Steiermark fielen bis zu 15 Zentimeter.