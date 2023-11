Wie die Meteorologen es vorhergesagt haben: Von Norden her kam der Schnee. In der Steiermark gilt das insbesondere für die Obersteiermark und das Ennstal. Einige morgendliche Eindrücke aus Schladming und Umgebung. Nach Rohrmoos hinauf gab es heute in der Früh sogar Kettenpflicht. Für die Fremdenverkehrsbranche ist das ein toller Beginn in die Saison. Vorerst geht es dort laut Meteorologen auch mit dem Schneefall weiter. Der Süden kommt wohl erst nächste Woche dran.