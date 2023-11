Der Winter ist im Anmarsch. Am Freitagnachmittag erreicht kalte Polarluft aus dem Nordosten das Land und bringt österreichweit spürbare Abkühlung. In den Bergen wird eine klassische Nordstaulage erwartet, sagt Geosphere-Meteorologe Christian Pehsl. Heißt: Feuchte Luft trifft auf einen Gebirgszug, staut sich, steigt auf und kühlt immer weiter ab. Sobald die Luft aufsteigt, wird sie kälter. Dadurch verändert sich der Wasserdampf in der Luft und wird zu Wolken – Regen und Schneefall sind die Folge. „Das sorgt vor allem in den nördlichen Bergregionen für winterliche Verhältnisse“, so Pehsl. Zwischen 40 und 50 Zentimeter Schnee sollen es etwa im steirischen Ausseerland, im Ennstal oder im Mariazellerland werden. Auch im Oberen Murtal und Mürztal wird es weiß. In den tieferen Lagen im Süden, etwa in Leibnitz, Bad Radkersburg, Deutschlandsberg oder im Grazer Becken kommt stattdessen der Regen.