Am Dienstag gegen 12.30 Uhr erstattete in der Polizeiinspektion Graz-Hauptbahnhof eine Person eine Anzeige, weil ein Polizeiauto vor der Dienststelle mit Hakenkreuzen beschmiert worden war. Während der Aufnahme ging eine weitere Anzeige ein. So soll ein Mann dabei beobachtet worden sein, wie er in einer nahegelegenen Tiefgarage weitere Hakenkreuze auf die Wände gemalt hätte. Der 47-jährige Tatverdächtige konnte noch in der Tiefgarage angetroffen und festgenommen werden.

Ermittlungen ergaben, dass der 47-Jährige sowohl ein Geländer am Grazer Hauptbahnhof als auch ein Zugangsschild mit Hakenkreuzen beschmiert hatte. Zudem wurde von dem Mann im Bereich der nahegelegenen Tiefgarage eine Abdeckplane durch das Anbringen von Schriftzügen beschädigt.

Der 47-Jährige wurde in Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.