Schwarzer Rauch am Himmel über Graz: Am Dienstagmorgen kam es gegen 8.30 Uhr zu einem Brand in der Augasse, Bezirk Graz-Gösting, auf Höhe des Pongratz-Moore-Stegs. Passanten bemerkten lodernde Flammen und aufsteigenden Rauch aus einem Fenster eines Wohnhauses. Die Feuerwehr ist vor Ort, bestätigt Thomas Schmallegger, Sprecher der Grazer Berufsfeuerwehr. Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch nicht bekannt, und es ist ebenso unklar, ob es Verletzte gibt. Mehr Informationen folgen in Kürze.