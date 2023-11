Im August sollte der 32-Jährige schon einmal vor Geschworenen am Landesgericht Graz stehen, aber der Angeklagte erkrankte und musste operiert werden. Heute, Freitagvormittag, soll es endgültig so weit sein. Dem Wiener wird vorgeworfen, von 15. Mai bis 30. Juni 2021 im Darknet auf einer „Murder for Hire“-Website einen Auftragsmörder und auch schon 5900 Euro dafür bezahlt zu haben. Der Mörder sollte wegen eines Sorgerechtsstreits die Ex-Frau des Angeklagten töten. Dabei fiel der Angeklagte aber auf eine Fake-Website herein, trotz zweimaliger Zahlungen wurde kein Mord verübt. Dafür war sein Geld weg, die US-Bundespolizei FBI wurde im Sommer 2022 auf die Seite und auf ihn aufmerksam und informierte die Behörden in Österreich.