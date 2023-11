Das Warten auf den Grippe-Impfstoff für Kinder und Jugendliche sollte bald ein Ende haben. Wie berichtet, mussten Ärztinnen und Ärzte Termine verschieben oder konnten gar keine vergeben, weil nicht genügend Impfstoff in den Ordinationen ankamen. „Wir wissen nun zumindest, dass die Impfstoffe am Weg ins Bundesland sind, wir rechnen damit, dass wir ab Anfang nächster Woche verimpfen können“, sagt Hans Jürgen Dornbusch, Obmann der Fachgruppe Kinder- und Jugendheilkunde in der Ärztekammer.