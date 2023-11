Teure Mieten und hohe Energiekosten, der Alltag wird für immer mehr Menschen zur finanziellen Herausforderung. Bis Ende September 2023 haben sich 7240 Haushalte an die Caritas-Beratungsstellen zur Existenzsicherung (BEX) gewandt, 2000 Haushalte mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Gesprächsthema Nummer eins: Wohnen und Energie, sagt Irmgard Rieger von der Caritas. Zwei Drittel jener, die sich an die BEX wenden, nennen diese Bereiche als Sorgenfaktor. „Betroffen sind 15.412 Menschen, davon 5090 Minderjährige“, listet sie auf. „Wir sehen, dass die Menschen dringend Hilfe brauchen und dass dies angesichts der weiterhin hohen Energie- und Wohnkosten so bleiben wird.“