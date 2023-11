Der Mann und sein 53 Jahre alter Arbeitskollege waren am Mittwochnachmittag in einer Werkstatt in Stangersdorf (Bezirk Leibnitz) mit Wartungsarbeiten an einem Teleskoplader beschäftigt. Um den Hubzylinder des Teleskoparmes auszuwechseln, wurde der Teleskoparm vom 60-Jährigen mittels einer Hebebühne fixiert. Als der Mann versuchte, die sich unter dem Teleskoparm befindlichen Hydraulikschläuche zu befestigen, löste sich die Fixierung der Hebebühne und der Teleskoparm fiel auf den Mann. Dieser wurde dadurch zur Karosserie gedrückt und in weiterer Folge eingeklemmt.