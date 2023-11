Die sogenannte Baumschutzverordnung ist am morgigen Freitag Thema in der Grazer Stadtsenatssitzung. Die Verordnung hält fest, unter welchen Bedingungen Bäume auf öffentlichen und privaten Flächen in diesen Zonen gefällt werden dürfen und schreibt Ersatzpflanzungen vor. In der morgigen Sitzung soll die Novellierung der Verordnung beschlossen werden. Damit will die rot-grün-rote Stadtspitze erreichen, dass vor allem im Rahmen von Bauprojekten weniger Bäume der Kettensäge zum Opfer fallen.