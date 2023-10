Im Grazer Volksgarten hat ein noch unbekannter Täter einem 25-Jährigen am Freitagabend das Handy geraubt. Der junge Mann war laut Polizei gegen 21.15 Uhr im Park spazieren und hörte über Kopfhörer Musik. Sein Handy hielt er in der Hand. Da griff plötzlich ein bislang unbekannter Täter von hinten an, sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht und riss ihm das Handy aus der Hand.