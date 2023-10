Zum Anziehen braucht jeder Mensch etwas. Manche brauchen – berufsbedingt – auch etwas Ordentliches zum Ausziehen. Damit lässt sich wohl der Besuch der Angeklagten in einem Grazer Sex-Shop begründen. Dumm aus der Wäsche geguckt haben dort die Verkäuferinnen, als plötzlich ein Hauch von Nichts aus 101 Prozent Polyester verschwunden war. Entwendet wurde die Unterwäsche von der Beschuldigten, die nun in zivil reumütig am Bezirksgericht Graz-West Rede und Antwort steht.