Wieder waren am Wochenende in der Steiermark zwei Unfalltote zu beklagen. So erlag ein 89-Jähriger im Krankenhaus seinen Verletzungen, der am Samstag beim Überqueren der Hauptstraße in Zeltweg von einem Auto erfasst worden ist. Tödlich verunglückte am Samstag außerdem ein 56-jähriger Motorradfahrer, nachdem in einer Linkskurve der Semmering-Begleitstraße (L 118) ins Schleudern und zu Sturz gekommen ist.