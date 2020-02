Facebook

Anna Gasser bei Dew Tour in Copper Mountain Dritte © AP

Olympiasiegerin Anna Gasser hat am Sonntag (Ortszeit) beim Slopestyle im Rahmen der Dew Tour in Copper Mountain Platz drei belegt. Der Sieg ging an die zweifache Slopestyle-Olympiasiegerin Jamie Anderson, die US-Amerikanerin verwies die Japanerin Miyabi Onitsuka mit 92,66 Punkten um exakt einen Zähler auf Platz zwei. Gasser schaffte im dritten Rang mit 88,00 Punkten den Sprung von Rang sieben vor.

Große Neuschneemengen und eine damit zu geringe Anlaufgeschwindigkeit ließen keine Sprünge über die mächtigen Kicker zu, daher wurde der Snowboad-Bewerb als Rail-Session ausgetragen.