Snowboardcrosser Hanno Douschan hängt sein Brett an die Wand. Der Vizeweltmeistertitel bei der WM in Park City im Februar war sein größter Erfolg.

Bei der WM heuer in Park City feierte Hanno Douschan mit Silber seinen größten Erfolg © GEPA pictures

Bei der Weltmeisterschaft im Februar in Park City feierte Hanno Douschan den größten Erfolg in seiner bisherigen Laufbahn. Der Klagenfurter wurde im Snowboardcross Vizeweltmeister. Am Mittwoch wird der 29-Jährige in der Sendung „Guten Morgen Österreich“ auf ORF 2 seinen Rücktritt bekannt geben. „Wenn man am Höhepunkt der Karriere ist, ist es ein idealer Zeitpunkt dafür“, sagt der Snowboardcrosser.

